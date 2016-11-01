АПЛ. Дубль Бони принес «Сток Сити» победу над «Суонси»

«Сток Сити» в родных стенах оказался сильнее «Суонси» в рамках матча 10-го тура английской Премьер-лиги. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Вильфрид Бони.

Победа позволила команде Марка Хьюза набрать 12 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. Гости, на счету которых пять баллов, остались на 19-й позиции.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Сток Сити – Суонси Сити – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бони, 3; 1:1 – Раутледж, 8; 2:1 – Моусон, 55 (автогол); 3:1 – Бони, 73.

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