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    АПЛ. Дубль Бони принес «Сток Сити» победу над «Суонси»

    «Сток Сити» в родных стенах оказался сильнее «Суонси» в рамках матча 10-го тура английской Премьер-лиги. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Вильфрид Бони.

    Победа позволила команде Марка Хьюза набрать 12 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. Гости, на счету которых пять баллов, остались на 19-й позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Сток Сити – Суонси Сити – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бони, 3; 1:1 – Раутледж, 8; 2:1 – Моусон, 55 (автогол); 3:1 – Бони, 73.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 00:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 1 ноября 2016, 10:11

      Вот так всегда поставь на Сток Сити, и начинается новый месяц в Ставках(((

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      Рейтинг: +180

      гость shuh 1 ноября 2016, 07:33

      Суонси+++++++

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 1 ноября 2016, 07:03

      Неплохо

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 ноября 2016, 05:39

      Сток поднимается, а Гвидолина по ходу зря убрали - нет игры у Суонси вообще. При нём хоть что-то было, а тут подвал и всё крепче в нём вязнут лебеди.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 ноября 2016, 05:08

      На дне свои разборки.

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      Рейтинг: +49

      melnicn 1 ноября 2016, 01:00

      Хороший матч!!!

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