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    Покеттино: «Был очень расстроен, узнав о чемпионстве «Лестера»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о том, как он воспринял новость о чемпионстве «Лестера» в прошлом розыгрыше АПЛ. По словам специалиста, это была очень печальная новость для него.

    «Нет, я не звонил тогда Раньери. Я передал свои поздравления на пресс-конференции после матча с «Челси». Мое первое предложение заключалось в том, чтобы поздравить «Лестер» с чемпионством при помощи клубного телеканала. Не буду лицемерить — я действительно не был счастлив, узнав о чемпионстве «Лестера». Не хочу никого обманывать, я не лицемер. Я поздравляю Раньери, всех поклонников «Лестера», членов тренерского штаба и игроков, но я не был счастлив», – сказал он.

    Источник: Skysports

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    29.10.2016 09:55
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