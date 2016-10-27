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    Романцев: «Президентом «Спартака» стал вынужденно, иначе могли потерять клуб»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил, что стал президентом клуба по необходимости и во многом в ущерб себе. На данном посту специалист проработал с середины 90-х и до июля 2002 года.

    «Страшное дело! Я потому так рано и закончил тренировать, что те времена были сумасшедшими. По два-три часа спал! Это неправильно, но президентом я стал вынужденно, иначе бы мы не сохранили «Спартак». Всегда у нас была настоящая, семейная атмосфера. Поддерживали друг друга и в быту, и на тренировках, и все это переносилось и на игру. Конечно, мы до сих пор общаемся все вместе: недавно с Димой Парфеновым виделся, Юра Ковтун — мой сосед, мы дружим семьями.

    Единственный, с кем потерял связь, — Вася Баранов… он в команде был веселым и разухабистым, но подпольным немного, самостоятельным. Почему в наше время «Спартак» выигрывал чемпионство: мы за двое суток до матча собирались в Тарасовке, уж надоесть могли друг другу до невозможности!

    И болельщики тогда кричали: «Спартак, чемпион!» — когда и куда бы команда ни поехала. Думал: счастливый я тренер — сезон еще не начался, а команда уже чемпион… Надеюсь, 2016 год — последний без чемпионства. Смотрю на болельщиков — целое поколение не видело золота. Им нужно устроить праздник, мы столько им задолжали, что теперь настала пора отмазываться», – заявил Романцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2016 10:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6

      Алихан95 27 октября 2016, 19:08

      я начал интересоваться после того как спартак уже не выигрывал ничего.....после чемпионата мира 2002 года я начал узнавать все про футбол, и тогда мои симпатия на внутренней арене РФПЛ пали на "СПАРТАК" с тех пор болею за этот клуб несмотря ни на что..и верю что Спартак станет ЧЕМПИОНОМ! и если даже не станет все равно Я с этим клубом и буду болеть за СПАРТАК!!!Конечно же у меня есть и еще одна команда с моего города, с нашей столицы, но у них задачи разные в турнирной таблице, и за ТЕРЕК я не меньше переживаю всем сердцем!!Удачи обоим клубам!!и удачи всем адекватным болелам!!

      0
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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 27 октября 2016, 14:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Угу,конечно,только вот про купленные в 90-е чемпионства свои он что-то молчит.

      -6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 октября 2016, 13:03

      Уважуха

      4
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 27 октября 2016, 12:54

      Настоящий Спартач!!! Респект тебе Олег Иванович и здоровья!!!

      8
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 27 октября 2016, 12:48

      все ненависники краснобелых будут блевать желчью , когда Спартак в этом году всех на коленки на горох поставит)))))

      5
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 27 октября 2016, 12:31

      большое спасибо Олег!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 октября 2016, 11:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если чемпионство не в этом сезоне, то тогда неизвестно когда.

      -5
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 27 октября 2016, 11:10

      Спартак -Чемпион!!!!!

      4
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 27 октября 2016, 11:09

      Ох как задолжали... Ждем Иваныч, ждем!

      6
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