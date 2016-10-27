Романцев: «Президентом «Спартака» стал вынужденно, иначе могли потерять клуб»

я начал интересоваться после того как спартак уже не выигрывал ничего.....после чемпионата мира 2002 года я начал узнавать все про футбол, и тогда мои симпатия на внутренней арене РФПЛ пали на "СПАРТАК" с тех пор болею за этот клуб несмотря ни на что..и верю что Спартак станет ЧЕМПИОНОМ! и если даже не станет все равно Я с этим клубом и буду болеть за СПАРТАК!!!Конечно же у меня есть и еще одна команда с моего города, с нашей столицы, но у них задачи разные в турнирной таблице, и за ТЕРЕК я не меньше переживаю всем сердцем!!Удачи обоим клубам!!и удачи всем адекватным болелам!!
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил, что стал президентом клуба по необходимости и во многом в ущерб себе. На данном посту специалист проработал с середины 90-х и до июля 2002 года.
«Страшное дело! Я потому так рано и закончил тренировать, что те времена были сумасшедшими. По два-три часа спал! Это неправильно, но президентом я стал вынужденно, иначе бы мы не сохранили «Спартак». Всегда у нас была настоящая, семейная атмосфера. Поддерживали друг друга и в быту, и на тренировках, и все это переносилось и на игру. Конечно, мы до сих пор общаемся все вместе: недавно с Димой Парфеновым виделся, Юра Ковтун — мой сосед, мы дружим семьями.
Единственный, с кем потерял связь, — Вася Баранов… он в команде был веселым и разухабистым, но подпольным немного, самостоятельным. Почему в наше время «Спартак» выигрывал чемпионство: мы за двое суток до матча собирались в Тарасовке, уж надоесть могли друг другу до невозможности!
И болельщики тогда кричали: «Спартак, чемпион!» — когда и куда бы команда ни поехала. Думал: счастливый я тренер — сезон еще не начался, а команда уже чемпион… Надеюсь, 2016 год — последний без чемпионства. Смотрю на болельщиков — целое поколение не видело золота. Им нужно устроить праздник, мы столько им задолжали, что теперь настала пора отмазываться», – заявил Романцев.