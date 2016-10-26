Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Аугсбург», дубль Коноплянки принес победу «Шальке»

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» оказалась сильнее «Аугсбурга» – 2:1. За мюнхенцев забивали Филип Лам, Юлиан Грин и Давид Алаба, в составе «Аугсбурга» отличился Джи Дон-Вон.

В другой встрече этой стадии турнира «Шальке» обыграл «Нюрнберг».

Кубок Германии. 1/16 финала

Бавария – Аугсбург – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Лам, 2; 2:0 – Грин, 42; 2:1 – Дон-Вон, 68; 3:1 – Алаба, 90.

Нюрнберг – Шальке – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Коноплянка, 20; 0:2 – Хунтелаар, 31; 0:3 – Коноплянка, 44; 1:3 – Кемпе, 59; 2:3 – Кемпе, 68 (с пенальти).

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