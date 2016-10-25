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    Зидан: «Не понимаю свист фанатов в адрес Роналду. Они и меня освистывали»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свист болельщиков мадридцев в сторону Криштиану Роналду в матче девятого тура Примеры против «Атлетика» (2:1).

    «Я не понимаю свиста фанатов в адрес Роналду. Они и меня освистывали. «Сантьяго Бернабеу» – особенное место, болельщики требуют многого. Криштиану привык к этому. Важно продолжать работать.

    Возможно, сейчас Роналду не реализует моменты, но они у него хотя бы есть. Он будет забивать много. Меня не беспокоит его нынешняя результативность», – сказал Зидан.

    Источник: Goal.com

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    25.10.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      АМР1972 25 октября 2016, 20:32

      Его время прошло. . .

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