Зидан: «Не понимаю свист фанатов в адрес Роналду. Они и меня освистывали»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свист болельщиков мадридцев в сторону Криштиану Роналду в матче девятого тура Примеры против «Атлетика» (2:1).

«Я не понимаю свиста фанатов в адрес Роналду. Они и меня освистывали. «Сантьяго Бернабеу» – особенное место, болельщики требуют многого. Криштиану привык к этому. Важно продолжать работать.

Возможно, сейчас Роналду не реализует моменты, но они у него хотя бы есть. Он будет забивать много. Меня не беспокоит его нынешняя результативность», – сказал Зидан.