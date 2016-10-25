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    Червиченко: «Судьи тормозят «Спартак»? Хусаинов просто бредит, и продолжается это последние годы»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике заявление бывшего судьи ФИФА Сергея Хусаинова о том, что в РФПЛ идет целенаправленная работа судей против красно-белых.

    «Если судьи тормозят «Спартак», то что они делают с «Ростовом»? Не помню, чтобы у красно-белых были проблемы с численностью состава или в их ворота назначили большое количество пенальти. Хусаинов просто бредит, и продолжается это последние годы.

    В судейском вопросе «Спартак» не то что не отстает от лидеров нашего чемпионата, а может, даже задает темп. «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» судят по другим критериям. Если для некоторых команд существуют какие-то поблажки в домашних матчах, то для наших топ-клубов каждая игра домашняя. Особенно это касается «Спартака», «Зенита» и ЦСКА», – заявил Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2016 12:57
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 октября 2016, 22:19

      Изойди своей мерзкой вонючей желчью насмерть, урод.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 октября 2016, 21:37

      Гнусный Червь.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 25 октября 2016, 19:01

      червь -лярва

      -2
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      Рейтинг: +3470

      FRZZ 25 октября 2016, 17:40

      Правильно говорит Червиченко.

      1
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 25 октября 2016, 16:46

      господин Червиченко хочу напомнить вам народную мудрость - "Что кончается на О - называется ГОВНО". Только прошу без обид детских - ты ведь сам напросился вот и вышло -"как на какал так и шмякал"...))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2016, 16:41

      Самый главный пизбадол-косяк, эт Андрюшенька Червяк! (c)

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 25 октября 2016, 16:38

      смотрю водитель тролейбуса-родственник червяка

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 16:35

      Кому вообще твое мнение интересно о червячный ч.м.о.?

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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 25 октября 2016, 16:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Почему на всех ресурсах есть новость о посещаемости а тут нет?)))
      Потому как не хотят давать инфоповод что Спартак это народная команда)

      -4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 25 октября 2016, 15:49

      Да просто сопли хрюшек уже всем надоели,почему вопросы начались после матча с Зенитом,а потому что не могут на уровне долго играть,с Ростовом пздц вытащили.удаляли игроков тупо не церемонясь,даже слабые и хромые кони на данный момент после проехавшего паровоза по ним.смогут хрюшек наказать.без обид,но команда с бюджетом как у Зенита,почему то плачет больше остальных.

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