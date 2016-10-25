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    Шнейдерлин может покинуть «Манчестер Юнайтед»

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин может покинуть команду в ближайшее время. Игроку предоставляется слишком мало игрового времени в этом сезоне – в девяти турах АПЛ он провел на поле всего пять минут.

    «Будущее Моргана является весьма неопределенным в клубе. Он почти не играл в этом сезоне», – сообщил источник в «МЮ».

    Француз перебрался в стан «красных дьяволов» из «Саутгемптона» за 24 миллиона фунтов стерлингов прошлым летом. Его нынешняя стоимость, согласно данным порталу Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на 26-летнего футболиста претендуют «Милан» и «Лестер».

    Источник: The Sun

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    25.10.2016 08:18
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