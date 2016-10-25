«Челси» может потратить на покупку Рюдигера 35 миллионов

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер близок к тому, чтобы покинуть «волков» и перебраться в АПЛ. Интерес к 23-летнему игроку проявляет «Челси», готовый выложить за него 35 миллионов фунтов стерлингов в период ближайшего трансферного окна.

Конкуренцию синим в борьбе за Рюдигера составят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Отметим, что в текущем сезоне футболист по причине проблем со здоровьем лишь однажды появился на поле в составе второй команды «Ромы», отметившись забитым мячом.