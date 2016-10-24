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    Герасимец считает «Зенит» и «Оренбург» командами с разных планет

    Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против «Оренбурга». Напомним, встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    – «Зенит» обязан обыгрывать соперника. Причем без вопросов. Какие бы гости ни ставили автобусы и троллейбусы перед своей штрафной, наша ­команда обязана брать три очка. Встречаются соперники с разных планет.

    – Нет такого ощущения, что «Оренбург» уступает в классе и всем остальным клубам Премьер-лиги?

    – В любом случае эта команда достойна уважения, поскольку вышла в класс сильнейших. В Оренбурге люди ходят на футбол, есть уютный стадион. Команда сохранила состав. У нее квалифицированный тренер. Но потенциал невысок.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.10.2016 12:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 октября 2016, 17:34

      Тем и интересен футбол, что всегда есть место сенсации. А так, в принципе, он прав. В этом году Зеня посильнее всех выглядит. Но верю в Оренбург. Буду болеть за них.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 15:33

      Вот за такое пренебрежение надеюсь сегодня зенька и будет наказан... Нехер раньше времени записывать себе 3 очка...

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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 24 октября 2016, 14:31

      я помню как сам Герасимец играл за Зенит так же хреново и даже хуже чем Дзюба так какого рожна ты рассуждаешь что и кто должен и кто с какой планеты, а планета одна РФПЛ и здесь все не самые лучшие и любой может надрать одно место другому

      -2
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 октября 2016, 14:15

      и так пешком ходят, как бы тут совсем не расслабились.. Зенит может

      0
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > B_A_IV 24 октября 2016, 16:59

      Наши находят выход из любой жоповой ситуации)), а главное как они в такую ситуацию попадают

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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 октября 2016, 13:58

      Хорошо бы выиграть сначала.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 октября 2016, 13:42

      Такие вещи можно говорить после победы. Неужели до девяти не подождать???

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