Герасимец считает «Зенит» и «Оренбург» командами с разных планет

Тем и интересен футбол, что всегда есть место сенсации. А так, в принципе, он прав. В этом году Зеня посильнее всех выглядит. Но верю в Оренбург. Буду болеть за них.
Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против «Оренбурга». Напомним, встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
– «Зенит» обязан обыгрывать соперника. Причем без вопросов. Какие бы гости ни ставили автобусы и троллейбусы перед своей штрафной, наша команда обязана брать три очка. Встречаются соперники с разных планет.
– Нет такого ощущения, что «Оренбург» уступает в классе и всем остальным клубам Премьер-лиги?
– В любом случае эта команда достойна уважения, поскольку вышла в класс сильнейших. В Оренбурге люди ходят на футбол, есть уютный стадион. Команда сохранила состав. У нее квалифицированный тренер. Но потенциал невысок.