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    Шервуд: «Кэррик нужен «Манчестер Сити»

    Экс-наставник «Астон Виллы» Тим Шервуд считает, что «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно может усилиться полузащитником «Манчестер Юнайтед» Майклом Кэрриком.

    «Кэррик играет в одно касание, когда это необходимо, но он не злоупотребляет контролем мяча. Это тот футболист, который мог бы стать трансферным приоритетом любого английского клуба.

    Такой игрок нужен «Манчестер Сити». Да, у них есть Фернандо и Фернандиньо, но они не дотягивают до игры Майкла. «Горожане» купят его зимой, если он будет не нужен манкунианцам», – считает Шервуд.

    В текущем сезоне Кэррик провел в составе «МЮ» в Премьер-лиге один матч, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: Goal.com

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    24.10.2016 11:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 15:26

      Хуй им, а не Каррик... Он не продаётся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 24 октября 2016, 14:11

      обдолбался чтоль? Кэррик не того склада чтобы перейти из Юнайтед в Сити

      0
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 24 октября 2016, 14:11

      ему 35 лет уже, у пепки че уже традиция покупать КЛАССНЫХ пенсионеров?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 24 октября 2016, 13:34

      В Америкуууууу

      0
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