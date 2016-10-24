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    Селихов: «Амкар» мог победить или сыграть вничью, если бы не пропустил необязательный гол»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов после матча с «Краснодаром» отметил новый стадион соперника, а также рассказал о том, чего не хватило его команде для победы в этой встрече.

    «Трибуны близко к полю? Нет, меня ничего не отвлекало. Я был сконцентрирован только на игре. Сам стадион – просто космос. Приятно играть на таких аренах. Респект Галицкому, что построил такой стадион.

    Переломный момент случился в конце первого тайма, когда мы пропустили гол. А тот момент, где меня Джикия подстраховал, говорит о том, что мы бьемся на поле.

    Был ли объективный шанс зацепиться за очки? Конечно, был. Мы могли победить или сыграть вничью. Если бы не пропустили необязательный гол, смогли бы увезти очки из Краснодара», – заявил Селихов.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 06:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +212

      perm 242 24 октября 2016, 12:11

      да нормально, Саня, сыграли .... мне понравилась и сама игра и стадион .... ну а поражение ... нельзя же всё время выигрывать и играть в ничью .... хорошая игра , хороший стадион , хороший воскресный вечер ( был ) , что ещё надо для отличного настроения ..... ну а победы АМКАРа ещё будут !!!

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 24 октября 2016, 10:47

      Чистый гол не засчитали БАРБОСЫ!

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 октября 2016, 10:26

      Гаджи Гаджиев построил(достроил)команду Амкар,чуствуется-тренер мастер.Амкар выглядел очень достойно,сражался,боролся до конца,но все же Краснодар и посильнее и помастеровитие,а по отдаче не уступал,так-что результат закономерен.

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 октября 2016, 09:43

      к чему такие домыслы? счет на табло

      2
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      Рейтинг: +122

      time_killer 24 октября 2016, 08:06

      Де Хеа: "Манчестер Юнайтед мог победить или сыграть вничью, если бы не пропустили четыре необязательных гола"

      1
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