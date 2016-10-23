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    Маслов: «Селихов является доказательством прогресса молодежи «Амкара»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал интерес «Лацио» к голкиперу Александру Селихову, а также отметил прогресс молодых футболистов пермского клуба.

    «По очевидным причинам я не могу раскрывать подробности. Интерес итальянского клуба к нашему вратарю говорит о том, что наш уровень растет, и мы правильно работаем с молодежью. Прогресс многих из них очевиден. Селихов является доказательством этого.

    Готов ли Селихов к участию в чемпионате мира? Трудно сказать, ведь вратарь – это деликатная роль. Несмотря на молодой возраст, у Селихова стальные нервы, он очень умен, он предрасположен к изучению иностранных языков. Он много работает. Александр мог бы войти в историю российского футбола. Если бы в свое время Акинфеев отправился в Европу, то стал бы сильнее. Сейчас такая возможность есть у Селихова.

    Сотрудничество с «Лацио»? Пока все на уровне переговоров. На данный момент мы не заглядываем слишком далеко. Мы думаем о настоящем», – сказал Маслов.

    Источник: Itasportpress

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    23.10.2016 14:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +992

      опус 2 23 октября 2016, 14:26

      Не плохой парень ,но складывается впечатление,что на нём хотят хорошо заработать Прямо агрессивная реклама сникерса !

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