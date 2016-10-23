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    Рейнгольд: «Против «Спартака» идет война»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подверг критике судейство в матче красно-белых с «Уралом» (1:0) в рамках 11-го тура РФПЛ.

    «Судейство в очередной раз не поддается объяснению. Второй мяч Мельгарехо был ну явно чистым. С чего это вдруг его не засчитал Александр Егоров? Хотелось, чтобы он это объяснил, потому что жаловаться на это надоело. И удивляет, почему этот крен идет не в пользу «Спартака». Будто какая-то шкала западает за воротник. Если Егоров считает, что было нарушение, пусть завтра объяснит – какое именно. Может, я что-то не увидел, но после трех повторов остаюсь полностью уверенным, что гол – чистый.

    Все это наводит на мысль, что против «Спартака» идет война. Не ждали, что команда начнет так резво и будет на первом месте. Какое еще может быть объяснение?», – заявил Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.10.2016 09:26
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 октября 2016, 07:40

      В ваших фантазиях и старческий маразм не лечится,к сожалению.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      семенчик 23 октября 2016, 16:44

      Вперёд Спартак!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 октября 2016, 16:28

      Просто так золотые медали на блюдечке с голубой каёмочкой не выдают. Только через войну. И не фиг ныть

      -3
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 23 октября 2016, 15:46

      Боже! Как он задолбал! Он вообще адекватен ещё?

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 октября 2016, 15:23

      По поводу войны можно поспорить. Но, то что судьи очень часто ошибаются в матчах Спартака и почти всегда не в его сторону - это факт. Для сравнения, приведу в пример тот же ЦСКА нынешнего образца. По-моему ни одного поставленного пенальти в их ворота в сезоне! Хотя в начальных турах таких поводов для 100% точки было как минимум 3! Далее, отменённые чистые голы в ворота коней, которые НАПРЯМУЮ повлияли на исход матчей! Едем дальше, уже более 25 туров в ворота коней по-моему не было назначено ни одного пенальти! Это о чём-то да говорит. Далее, уже более ГОДА игроков коней в матчах чемпа не удаляли, последний такой случай был в прошлом году в сентябре в матче с Мордовией. За это время, соперников коней удаляли аж 7 РАЗ!!! И далеко не всегда по делу. И о чём тут можно говорить по поводу кабинетов или их отсутствия, когда все факты на лицо...

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ROSTOV SUPER 23 октября 2016, 18:47

      А удаление Кудряшова в матче с Аяксом в квалификации, оно как? Прикажешь забыть?

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > max74 23 октября 2016, 20:22

      ты неадекват чтоли? Читать бы хоть научился... Или это непосильно сложная задача для маленького ростовского глора?

      -1
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      Рейтинг: +402

      Tri 23 октября 2016, 15:14

      Ага война, с применением танков, крупнокалиберной артиллерии и авиации. Никому ваш спартак не нужен, а гражданину Рейнгольду голову проверить не мешало бы.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 октября 2016, 15:09

      Точно! Война!Третья мировая! Не зря всякие Селтики, Легии, Санкт Галлены, АЕКи всякие подключились.

      0
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      Рейтинг: +22

      killerman77 23 октября 2016, 15:06

      почему пресса постоянно муссирует вопрос с судейством "против спартака"? тоже, как и у рейнгольда паранойя?

      5
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      Рейтинг: +239

      Михас007 23 октября 2016, 14:39

      восстание

      2
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      Рейтинг: +709

      monser08 23 октября 2016, 14:38

      Особенно в ееврокубках от Спартака избавляются на предварительных этапах который год. Заговор.

      2
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