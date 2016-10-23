Локателли: «Я пока и сам не понял, что сделал»

Полузащитник «Милана» Мануэль Локателли поделился впечатлениями после матча девятого тура Серии А против «Ювентуса» (1:0). Именно Локателли стал автором единственного гола.

«Я пока и сам не понял, что сделал. Я забил лучшему вратарю мира и сократил наш отрыв от лидера до двух очков. Этот гол принадлежит всем: моей семье, бабушкам и дедушкам, моим дядям и племянникам, которые болеют за «Юве», но сегодня поддерживали «Милан».

Не знаю, в чем тут секрет. Я везучий. Я должен продолжать в этом же духе, но при этом твердо стоять ногами на земле. Также этот гол посвящается Сильвио Берлускони, который хотел видеть меня в основной команде», – сказал Локателли.