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    Локателли: «Я пока и сам не понял, что сделал»

    Полузащитник «Милана» Мануэль Локателли поделился впечатлениями после матча девятого тура Серии А против «Ювентуса» (1:0). Именно Локателли стал автором единственного гола.

    «Я пока и сам не понял, что сделал. Я забил лучшему вратарю мира и сократил наш отрыв от лидера до двух очков. Этот гол принадлежит всем: моей семье, бабушкам и дедушкам, моим дядям и племянникам, которые болеют за «Юве», но сегодня поддерживали «Милан».

    Не знаю, в чем тут секрет. Я везучий. Я должен продолжать в этом же духе, но при этом твердо стоять ногами на земле. Также этот гол посвящается Сильвио Берлускони, который хотел видеть меня в основной команде», – сказал Локателли.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2016 00:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 октября 2016, 02:02

      Да ты гол забил, самому Ювентусу.

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