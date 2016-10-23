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    УПЛ. «Шахтер» крупно обыграл «Звезду», «Динамо» поделило очки с «Александрией» и другие результаты

    В матче 12-го тура УПЛ лидер чемпионата «Шахтер» в гостях не оставил шансов «Звезде», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0.

    В других встречах киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией», «Заря» одолела «Олимпик» и поднялась на второе место в турнирной таблице, «Ворскла» благодаря дублю Юрия Коломойца обыграла «Черноморец».

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 12-й тур

    Александрия – Динамо – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гонсалес, 52; 1:1 – Пономарь, 79.

    Олимпик – Заря – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Форстер, 34 (с пенальти); 0:2 – Форстер, 65 (с пенальти).

    Черноморец – Ворскла – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Коркишко, 48; 1:1 – Коломоец, 54; 1:2 – Коломоец, 80.

    Звезда – Шахтер – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Перейра, 35 (в свои ворота); 0:2 – Борячук, 73; 0:3 – Феррейра, 90.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 23 октября 2016, 21:31

      Динамо явно облажалось...........

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