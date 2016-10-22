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    Червиченко: «Удручает, что такой игры, как у «Спартака», достаточно, чтобы лидировать в РФПЛ»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями после матча 11-го тура РФПЛ между москвичами и «Уралом» (1:0).

    – Мне вообще матч не понравился: серый, скучный, абсолютно неинтересный. «Спартак» выиграл только за счет того, что у него много индивидуально сильных игроков, в «Урале» такой игрок один возрастной Павлюченко. Но ему даже не с кем было отыграться. Разница в мастерстве уральских и спартаковских футболистов налицо.

    – То есть зря спартаковские болельщики беспокоились по поводу отсутствия Глушакова, Зе Луиша и Промеса?

    – Ну конечно, даже те, кто остались, на две-три головы выше соперника. Повторюсь, у «Урала» только Павлюченко пытался как-то грамотно искать мяч, отдавать... Еще выделю африканца Лунгу, который старался, но позитив в его действиях раз за разом менялся на негатив. Остальные же игроки «Урала» – общая масса.

    – Оцените игру Мельгарехо, который забил гол и еще один мяч которого в спорной ситуации был отменен?

    – Честно говоря, ничего особенного он не показал. Ошиблась защита «Урала» и он использовал свой момент. Игрок забил один мяч, а стоит шесть миллионов. Дороговато будет, даже если этот гол стал для команды победным. Три очка за такие деньги – мне кажется, кажется «Спартак» за Мельгарехо» переплатил.

    – Как вам работа главного арбитра Александра Егорова?

    – Было несколько спорных моментов, но Егоров – не Безбородов, а Попов – не Навас. Попов в перовом тайме мог, конечно, получить карточку и если бы на его месте был Навас, точно бы показали. Потом во втором тайме я не понял, когда игрок «Спартака» бросил нападающего «Урала» через бедро или вместе с ним завалился, абсолютно в борцовской позе они упали, но как-то этот момент прошел мимо арбитра. И, конечно, когда Мельгарехо забил второй мяч, я тоже не понял, где там было нарушение. А в принципе Егоров отсудил ровненько: любой эпизод можно трактовать в зависимости от того, за кого ты болеешь.

    – С момента назначения Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака» прошел уже достоточный срок. «Спартак» угадал с ним?

    – Каррера симпатичный, приятный человек, но его работа меня не впечатляет. Меня вообще удручает, что игра, показанная «Спартаком» сегодня и с «Ростовом», является достаточной, чтобы лидировать в чемпионате России. Это говорит о том, что наш футбол падает все ниже и ниже.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.10.2016 20:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +929

      ДСА 23 октября 2016, 07:05

      Даже если Спартак выиграет 5-0 Червь все равно будет говорить гадости.

      1
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      Рейтинг: +26836

      slavutiq70 23 октября 2016, 03:02

      Зависть матушка заела ,,,

      1
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 23 октября 2016, 01:36

      прикольно! очень смешно! http://spartak-bez-titulov.ru

      0
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 23 октября 2016, 00:56

      сплошная вода и только эти слова правдивы и отражают реальность: "любой эпизод можно трактовать в зависимости от того, за кого ты болеешь."

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 22 октября 2016, 23:53

      толстому все неймется

      2
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 22 октября 2016, 23:15

      Чего накинулись? Это же про весь наш футбол-Урал, это... Ну без обид только. А Спартак насколько лучше? Если бы вратарь не накосячил...

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2016, 22:44

      Изойди своей мерзкой вонючей желчью, урод.

      -1
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 22 октября 2016, 22:40

      Господин Червиченко поверьте в данной ситупции удручает лишь то что такое обрюзглое и глупое гомнецо как ты когда то имело отношение к ФК Спартак и числились директором этого клуба. Надеюсь что столь печальный факт более не повториться....

      3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 22 октября 2016, 22:30

      когда же ты заткнешься, червяк бл...

      3
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      Рейтинг: +8124

      nik55 22 октября 2016, 20:52

      опять червяк хлебало открыл --когда ты замолчишь

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