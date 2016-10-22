Куман: «Футбол бывает так несправедлив»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал исход матча девятого тура АПЛ против «Бернли» (1:2).

«Тяжело принять этот результат, футбол иногда бывает так несправедлив. Мы не заслужили поражение. Мы так хорошо играли, но в итоге получили не то, чего хотели.

Хорошо начали и, возможно, немного сдали в последние 20 минут первого тайма. Во второй половине мы были хороши и имели достаточно моментов.

Уезжать домой без очков – это большое разочарование. Один из тех дней, когда не можешь поверить в поражение», – сказал Куман.