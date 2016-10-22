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    Неймар: «У «Барселоны» есть все предпосылки, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

    Нападающий «Барселоны» Неймар вспомнил позапрошлый сезон, в котором его команда триумфовала в Лиге чемпионов. Напомним, что в решающем матче турнира каталонцы обыграли «Ювентус», а бразилец стал в той игре автором одного гола.

    «Выигрыш в Лиге чемпионов можно сравнить с победой на чемпионате мира. Я уже один раз выигрывал Лигу чемпионов и надеюсь повторить успех. В нынешнем сезоне у «Барселоны» есть все предпосылки, чтобы ставить перед собой такую задачу. Если мы будем верить в то, что сможем добиться своей цели, то сделаем это», – сказал он в интервью Barca TV.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 07:49
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 1 ноября 2016, 19:21

      всё есть а удача.....есть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:32

      Дай-то Бог!

      0
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