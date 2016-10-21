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    Маслов: «Лацио» изучает Селихова, об интересе «Зенита» знаю только из прессы»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о возможном трансфере вратаря Александра Селихова. Напомним, игроком интересуется «Лацио».

    – Мы контактировали с представителями итальянского клуба. Они заинтересовались кандидатурой Селихова. Изучают вратаря – не просто со спортивной точки зрения, но и ментальной. Смотрят видео. Есть основания полагать, что Селихов – один из тех трансферных целей, которую ставят перед собой итальянский клуб.

    – Из «Зенита» нет официального предложения?

    – Об интересе «Зенита» знаю только из прессы. У меня нет ощущения, что в Селихове заинтересованы российские клубы. Ажиотаж поднят ненормальный. Вратаря продает вся страна, кроме «Амкара». На сегодня нет ни одного интересанта, кроме «Лацио».

    – Называется цифра, которую хочет получить «Амкар» – 400 миллионов рублей.

    – Чтобы говорить о деньгах, нужно иметь предложение. Все цифры на сегодня – вымышленные.

    – Вы контактировали с представителями Селихова?

    – Игрок принадлежит клубу. Подписывал его клуб, контактируя непосредственно с ним. По всем вопросам напрямую с ним, – сказал Маслов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2016 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 октября 2016, 15:58

      Все эти разговоры о Лацио - накручивание ценника.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 октября 2016, 11:06

      если он уедет в Лацио и будет играть там в основе, то это будет самым идеальным вариантом. Пора нашим уже зарабатывать имена за бугром. Для сборной будет только ПЛЮС

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