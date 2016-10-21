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    Орлов: «У Селихова нет суперспособностей. «Зениту» нужно брать голкипера классом выше»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал интерес «Зенита» к голкиперу «Амкара» Александу Селихову.

    – Голкипера «Амкара» Селихова активно сватают в Питер.

    – Я пока прочитал про интерес к нему со стороны «Лацио».

    – Ранее писали про возможный переезд в «Зенит».

    – Все решает тренерский штаб. Всю селекционную политику определяет Луческу. Надо согласовывать с ним. Селихов? Вы знаете, я не думаю, что он талантливее Лодыгина. Не превосходит его. Если уж брать, то голкипера выше классом. Пока я не увидел у него суперспособностей. Разве он такой прыгучий? Да, он моложе. Это плюс. Но все решает главный тренер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2016 18:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 21 октября 2016, 20:55

      Когда уже этот продажный, газпрёмовский старый пердун успокоится-эксперт блин!! Иди на пенсию и язык свой не высовывай!!

      -1
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      Рейтинг: +100

      mixon73 21 октября 2016, 20:24

      Меня уже так сильно напрягает этот Орлов!!!! Его надо министром спорта делать!

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > mixon73 21 октября 2016, 20:34

      я а том же

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 21 октября 2016, 19:55

      и комментатора тоже

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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 21 октября 2016, 18:42

      надо было давным давно подписывать Беленова а теперь шиш с маслом анжуйцы его не отдадут да и сам он может не согласится вот из Кубани точно можно было брать

      2
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      Рейтинг: +402

      Tri 21 октября 2016, 18:42

      А у кого о они есть, эти суперспособности?

      0
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > Tri 21 октября 2016, 20:35

      у конифея .....
      и то лишь в ЛЧ))

      2
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