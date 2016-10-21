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    Гендиректор «Амкара»: «Никакой конкретики от «Лацио» по Селихову пока нет»

    «Амкар» ждет конкретного предложения от итальянского «Лацио» о покупке вратаря Александра Селихова.

    «Лацио» интересуется Селиховым. Мы рассматриваем это предложение, но пока никакой конкретики. Мы можем расстаться с любым из наших футболистов, вопрос цены. Семь миллионов евро? Вот эту цифру не могу прокомментировать. Не понимаю, откуда она взялась», – заявил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

    В текущем сезоне 22-летний голкипер сыграл все 10 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил пять мячей. На его счету семь «сухих» матчей.

    Источник: Р-Спорт

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    21.10.2016 10:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 октября 2016, 10:37

      Итальянцы-мозгоклюи.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 10:26

      а как же Зенит?

      1
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