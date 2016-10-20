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    Матч против «Аустрии» – 100-й для Тотти в еврокубках

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти вышел в стартовом составе римского клуба в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Аустрии». Отметим, что данный матч стал для 40-летнего форварда 100-м в еврокубках. Рекордсменом по этому показателю является бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини.

    Напомним, Тотти выступает за «Рому» с 1991 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «волков» в Лиге Европы три матча, в которых сделал две результативных передачи и заработал одну желтую карточку.

    Источник: Football Italia

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    20.10.2016 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      alboro 21 октября 2016, 08:08

      впечатляет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 октября 2016, 00:08

      Браво Императору!!!!

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