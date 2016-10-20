Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» может открыть новый стадион матчем с «Барселоной»

«Динамо» может открыть новый стадион матчем с «Барселоной»

20 октября 2016, 17:24
22

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов выразил надежду, что новый стадион «Динамо» будет официально открыт 22 октября 2017 года.

«Про формат матча открытия думаем, есть много идей, формат обсуждается. Также есть идея проведения на «Динамо» матча с одной из ведущих мировых команд – ведем переговоры с «Барселоной».

22 октября 2017 года – дата символическая, день рождения Льва Яшина, и в этот день мы устроим настоящий праздник; мы ожидаем, что футбольный стадион будет готов и мы проведем первый тестовый матч. В то же время сдавать весь объект в эксплуатацию будем весной 2018 года.

Это нормальный график, потому что, например, хоккейная арена не будет использована до осени 2018 года, так как хоккейный клуб «Динамо» и баскетбольный ЦСКА будут играть на ней с сезона-2018/19, спешки со спортивной точки зрения нет.

Очевидно, что у нашего стадиона будет лучшее место для проведения футбольных матчей в Москве. Он находится в одной станции от кольцевой линии метро, на двух ветках. Болельщикам будет удобно «растекаться», а не ехать в сторону области, а потом всем скопом обратно. Особенно удобно в часы пик.

Поле будет натуральное, на этом настаивают футболисты; оно будет не посевное, а рулонное. Мы закладываем возможность его замены два раза в год», — заявил Перегудов.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Испания. Примера Динамо Барселона
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
denisrebrikov
1476974796
Это будет интересно, пусть все будет.
Ответить
ufos73
1476979924
Ну не знаю... Не уверен что Торпедо просуществует еще год
Ответить
Sky Spartak
1476982676
Хорошо,что стадионы открываются!!!! Их давно не хватало111111
Ответить
Polilux
1476982937
Динамо - финансового здоровья,поменьше ворья и всё получиться!
Ответить
ttter
1476985023
В данный момент это не возможно
Ответить
zarsm
1476986108
:DDDD
Ответить
ljrljr0505
1476988029
5 высококлассных футбольных арен в Москве!!!! просто здорово...
Ответить
BAIv
1477025493
сколько же бабла заплатят чтоб они в мусарню приехали
Ответить
vladimir-7
1477131317
Динамо молодцы спокойно строят свою спортивную арену и очень удобную для болельщиков-со стадиона вышел и вот метро, автобусы,троллейбусы,трамваи. А злопыхателей не слушайте, пусть продолжают завидовать.Привет Вам от ЦСКА.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
Вчера, 14:49
4
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
Вчера, 09:25
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
9
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+