«Динамо» может открыть новый стадион матчем с «Барселоной»

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов выразил надежду, что новый стадион «Динамо» будет официально открыт 22 октября 2017 года.

«Про формат матча открытия думаем, есть много идей, формат обсуждается. Также есть идея проведения на «Динамо» матча с одной из ведущих мировых команд – ведем переговоры с «Барселоной».

22 октября 2017 года – дата символическая, день рождения Льва Яшина, и в этот день мы устроим настоящий праздник; мы ожидаем, что футбольный стадион будет готов и мы проведем первый тестовый матч. В то же время сдавать весь объект в эксплуатацию будем весной 2018 года.

Это нормальный график, потому что, например, хоккейная арена не будет использована до осени 2018 года, так как хоккейный клуб «Динамо» и баскетбольный ЦСКА будут играть на ней с сезона-2018/19, спешки со спортивной точки зрения нет.

Очевидно, что у нашего стадиона будет лучшее место для проведения футбольных матчей в Москве. Он находится в одной станции от кольцевой линии метро, на двух ветках. Болельщикам будет удобно «растекаться», а не ехать в сторону области, а потом всем скопом обратно. Особенно удобно в часы пик.

Поле будет натуральное, на этом настаивают футболисты; оно будет не посевное, а рулонное. Мы закладываем возможность его замены два раза в год», — заявил Перегудов.