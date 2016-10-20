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    Яровинский: «Слухи об аренде Мусы в ЦСКА могут помешать его карьере в «Лестере»

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский дал понять, что клуб не рассматривает возможность возвращения в команду нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

    «Ахмед Муса – это игрок «Лестера», который купил его за немалые деньги. Мы очень болеем и переживаем за него и хотим, чтобы у него все получилось в Англии. Уверен, что Ахмед завоюет в «Лестере» место в стартовом составе.

    Говорить о его возможном возвращении на правах аренды в ЦСКА не буду, подобные слухи могут помешать его карьере в английском клубе. Мы его очень уважаем и не хотим ему никоим образом помешать», – заявил Яровинский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2016 16:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +992

      опус 2 20 октября 2016, 17:52

      Карьере Мусы в Лестере уже ни чего не сможет помешать

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      Рейтинг: +13

      EgorL 20 октября 2016, 17:15

      Ну конечно, и с барсой выпустили поиграть чтобы его в аренду взяли.

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