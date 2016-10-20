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    Лига Европы. Гол Коноплянки принес «Шальке-04» победу над «Краснодаром», «Зальцбург» уступил «Ницце»

    В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в родных стенах минимально уступил «Шальке-04» – 0:1. Победу и единоличное лидерство в квартете I немецкому клубу принес гол Евгения Коноплянки.

    В другой встрече «Ницца» в гостях одолела «Зальцбург» и одержала первую победу в нынешнем розыгрыше еврокубка.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 3-й тур

    Краснодар (Россия) – Шальке-04 (Германия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Коноплянка, 11.

    Зальцбург (Австрия) – Ницца (Франция) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Плеа, 13.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 21:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 00:17

      обидно однако надо забивать было, полоса невезения или просто ФЕДИ НЕХВАТАЕТ

      1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 20 октября 2016, 23:27

      У Канапли нашли допинг....в фамилии

      1
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    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 20 октября 2016, 22:25

      у хохлов сегодня праздник случится ...

      3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > perm 242 20 октября 2016, 22:36

      Да...Конопель - укрогерой...как минимум. Теперь путь либо в депутаты к юленьке и наденьке, либо министром спортСала, или сразу в президенты... Хрен с ним, а вдруг в Спартак перейдёт, ?..( что приравнивается к вышесказанному)


      -3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 20 октября 2016, 22:20

      Эффект быстрого гола... Увы, этот закон действует на любом стадионе. Команды нормально ИГРАЛИ в свой добрый хороший футбол, - нарушений особо и не наблюдалось. Нашим не хватало скорости и точности передач... Позитивный матч, всё по игре. Особенно запомнился момент, когда после очередного неудачного прострела в штрафную были душевные обнимашки с вратарём Ш-04. Краснодар, спасибо за игру! Игра, достойная уважения.. С ув.

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 20 октября 2016, 21:58

      заслужил раз проиграли, Шлимов убьёт команду вот увидите

      -2
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      Рейтинг: +423

      Drapik > ДЖУZ 20 октября 2016, 22:07

      ага, признаки развала уже заметны

      1
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