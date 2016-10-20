«Краснодар» и «Шальке» поспорят за первую строчку группы I

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своем поле сыграет с «Шальке». Обе команды набрали максимум очков по итогам первых двух туров и сегодня им предстоит определить сильнейшего.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 20:00. Не пропустите!