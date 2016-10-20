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    Лига чемпионов. «Арсенал» уничтожил «Лудогорец», «ПСЖ» разгромил «Базель»

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» отправил шесть безответных мячей в ворота «Лудогорца». Хет-триком отметился Месут Озил, по одному голу забили Алексис Санчес, Тео Уолкотт и Алекс Окслэд-Чэмберлен.

    В другой встрече группы «ПСЖ» оказался сильнее «Базеля».

    После трех туров лондонцы и парижане имеют по семь очков, «Лудогорец» и «Базель» – по одному.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A. 3-й тур

    Арсенал (Англия) – Лудогорец (Болгария) – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Санчес, 12; 2:0 – Уолкотт, 42; 3:0 – Окслэд-Чемберлен, 46; 4:0 – Озил, 56; 5:0 – Озил, 83; 6:0 – Озил, 87.

    ПСЖ (Франция) – Базель (Швейцария) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ди Мария, 40; 2:0 – Моура, 62; 3:0 – Кавани, 90 (с пенальти).

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 00:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 20 октября 2016, 04:43

      we're Arsenal and we GO)))

      -1
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