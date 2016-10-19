Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Селиховым интересуется итальянский клуб

    Вратарь «Амкара» Александр Селихов попал в сферу интересов клуба из Италии. Об этом рассказал исполнительный директор пермяков Денис Маслов, комментируя информацию о возможном переходе голкипера в «Зенит» за семь миллионов евро.

    «У меня такой информации нет. Если сделка и состоится, то при условии, что один клуб договорится с другим. При этом не факт, что одним из этих клубов будет «Зенит», и не факт, что вообще российский.

    У нас есть информация, что Селиховым заинтересовались за рубежом, из Италии. Клуб солидный, но официального предложения нет», – сказал Маслов.

    Также он отказался разглашать сумму отступных за Селихова.

    «Контракт не предусматривает разглашения. Но то, что Селихов остается в «Амкаре», несмотря на все слухи, предполагает конкретный ответ на этот вопрос.

    Те, кто хочет нам предложить семь миллионов евро, могут позвонить в клуб. А вообще, «Амкар» будет очень доволен, если Селихов останется у нас и доиграет свой контракт до конца».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2016 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 октября 2016, 23:57

      врятли правда что из италии, скорее цену набивают. но если так, то лучше попробовать себя там, чем здесь! но нас " советников " много, пусть сам решает с клубом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 19 октября 2016, 23:54

      Беги пока не поздно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка 19 октября 2016, 20:33

      Жалко будет если Селихова до конца сезона переманят в другой клуб, Амкар сейчас в верху таблицы только за счет хорошей игры Селихова. А вообще Саша достоин того чтоб перейти в более именитый клуб, только не в Зенит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Касабланка 20 октября 2016, 19:03

      и почему не в зенит то? по мне так наоборот, Зенит это его клуб... Он играл за молодежку Зенита и вернется уже в основной состав, что может быть лучше?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 октября 2016, 20:26

      Ну да конечно просто цену набивают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 19 октября 2016, 20:07

      Срочно ехать, даже без предложения...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 19 октября 2016, 19:48

      Селихова в Сельту, Лодыгина в Лодзь...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11