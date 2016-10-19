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    Мандрыкин: «Даже не знаю, что может помочь Акинфееву в ситуации с антирекордом»

    Бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин высказал мнение об антирекорде Игоря Акинфеева. По словам Мандрыкина, голкиперу сборной России достаточно один раз сыграть на ноль и эта печальная серия забудется.

    «Конечно, обидно за Акинфеева. Но, мне кажется, Игорю было бы обидно пропустить такой гол от «Монако» и без этой серии. Во время игры у него это не сидит в голове, но на подсознание влияет все то внимание к антирекорду. Даже не знаю, что может помочь Акинфееву в данной ситуации. Наверняка за столько времени он уже и сам все перепробовал.

    Я еще помню, как все это началось. Тогда вместе играли за ЦСКА, и, если не ошибаюсь, серия началась после матча с «Арсеналом» лет 10 назад. Желаю Игорю сыграть разок на ноль, тогда сразу все забудется. А серия останется для любителей статистики», – сказал Мандрыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2016 17:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 октября 2016, 00:01

      Возможны два варианта.
      Вариант первый: не обращать внимание на эту статистику, ибо об игре вратаря она ничего не говорит.
      Вариант второй: убрать, наконец, Слуцкого, и пригласить ТРЕНЕРА, который будет создавать играющую команду даже из того материала, что имеется, а не заниматься вредительством.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 19 октября 2016, 22:44

      может помочь топ команда

      0
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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 19 октября 2016, 21:12

      С таким ссыклом как Слутскай серия до конца карьеры продлиться.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 октября 2016, 20:52

      сменить команду на ту которая никогда не попадает в Лигу Чемпионов

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 19 октября 2016, 18:50

      1. Мандрыкину (вместе со всеми) не надо об этом трындеть - реально поможет.
      2. Акинфееву нужно вовремя попросить замену.
      3. Спокойно довести до 50-ти (тут согласен с предыдущим оратором), а потом выдать эдак сотенку на ноль.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > ШарКий вояж в ТуЛузу 19 октября 2016, 19:21

      Замена не поможет, просто в рекорд добавят дополнительно слово - полный.
      Так что нужно уже весь матч не пропустить, но это защите нужно адресовать. Игорь тащит что может - не Лодыгин

      3
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      Рейтинг: +8124

      nik55 19 октября 2016, 18:22

      надо 50 -- как вратарь он средний и защита помогает очень хорошо

      -2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > nik55 19 октября 2016, 20:23

      это ты средний..

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 19 октября 2016, 18:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ему поможет понюшка коксу на пару с еременко и всё сразу улетучится

      -5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 19 октября 2016, 17:54

      Давно это было...

      -1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > panmon 19 октября 2016, 18:18

      ага я помню как Арсенал столько моментов имел, штанги обстучали, с 2 метров мимо, видать на этом фортуна кончилась, хотя КОнифей это больше чем пол команды, без него и с такими стариками необновляющимися ЦСКА давно в середине бы болтался

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