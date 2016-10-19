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    Рейнгольд: «Побороться с ПСВ за третье место – единственная достижимая цель для «Ростова»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико». Напомним, матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    – Как оцените шансы «Ростова» в матче с «Атлетико»?

    – Сами как думаете?

    – Зависит от здоровья Александра Гацкана и Тимофея Калачева. Будут здоровы, могут побороться за ничью.

    – Это шутка? О каких шансах вообще идет речь? «Ростову» в матчах с «Баварией» и «Атлетико» ловить нечего. Не тот уровень. Побороться с ПСВ за третье место – единственная достижимая цель.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.10.2016 17:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +520

      Boozman 19 октября 2016, 19:27

      Спартаку в Европе тоже нечего ловить с такими командами, как Санкт-Галлен, Легия, АЕК и прочими. Не тот уровень ))

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      Рейтинг: -256

      balaton78 19 октября 2016, 17:44

      Ростов будет биться! Главное не бояться и сражаться за каждый метр поля! Так,что бы запомнили! И команду и отдельных игроков!

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