Рейнгольд: «Побороться с ПСВ за третье место – единственная достижимая цель для «Ростова»

Спартаку в Европе тоже нечего ловить с такими командами, как Санкт-Галлен, Легия, АЕК и прочими. Не тот уровень ))
Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико». Напомним, матч начнется в 21:45 по московскому времени.
– Как оцените шансы «Ростова» в матче с «Атлетико»?
– Сами как думаете?
– Зависит от здоровья Александра Гацкана и Тимофея Калачева. Будут здоровы, могут побороться за ничью.
– Это шутка? О каких шансах вообще идет речь? «Ростову» в матчах с «Баварией» и «Атлетико» ловить нечего. Не тот уровень. Побороться с ПСВ за третье место – единственная достижимая цель.