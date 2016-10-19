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    Пресс-служба ФИФА: «Инфантино не приедет в Москву на презентацию талисмана ЧМ-2018»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино не сможет посетить Москву и поучаствовать в презентации талисмана чемпионата мира 2018. Напомним, талисман будет представлен в пятницу, 21 октября.

    «21 октября президент посетит финал женского чемпионата мира (до 17 лет) в Иордании, что делает невозможным его визит в Москву», – говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

    Талисманом ЧМ-2018 станет один из трех финалистов голосования – волк, кот или тигр. Итоги голосования будут подведены в эфире Первого канала.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2016 14:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 19:01

      Инфантино таки не уверен, что ЧМ-18 всё же состоится в России.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 19 октября 2016, 15:03

      Это что ещё за бойкот?!

      0
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