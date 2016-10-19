Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пьянич: «Роль Буффона в команде очень важна»

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил важность победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов, а также выступил со словами поддержки в адрес голкипера команды Джанлуиджи Буффона.

    «Лион» показал хороший футбол, но мы бились до последнего, даже когда остались в меньшинстве. В итоге мы смогли забить и взять три очка, которые очень важны для нас.

    Буффон? Он всегда выручает нашу команду. То, что его критикуют за небольшие ошибки – настоящий бред. Его роль в команде очень важна. Буффон – лучший голкипер в мире», – рассказал Пьянич.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» закончился со счетом 0:1.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2016 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 19 октября 2016, 10:11

      Просто Великий!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11