Пике: «Хотел уйти из футбола после ЧМ-2014»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» рассказал о важности мотивации.

«Мотивация – это все. Я был близок к уходу из сборной и «Барсы», я хотел просто уйти. Денег мне хватит на всю жизнь. После ЧМ-2014 у меня не было страсти.

Я поговорил с несколькими тренерами и решил продолжать. Возможно, это было связано с тем, что я выиграл все еще в молодом возрасте.

Потом пошли разговоры о том, что придет Луис Энрике, внесет свежесть и попытается вновь сделать нас одной из лучших команд в мире. Я хотел быть частью этого, и вот я здесь, наслаждаюсь вершиной своей карьеры», – сказал Пике.