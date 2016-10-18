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    Непомнящий: «Вполне вероятно, что ЦСКА начнет матч против «Монако» в три центральных защитника»

    Известный специалист Валерий Непомнящий высказал мнение относительно матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако». По мнению наставника, армейцы имеют шансы на победу за счет игры «вторым номером».

    «Как бы странно это ни звучало, я думаю, что ЦСКА будет играть на победу. Полагаю, что если армейцы будут действовать от обороны, а впереди будет играть Алексей Ионов, то в обороне «Монако» будут появляться свободные зоны для контратак. Вполне вероятно, что ЦСКА сегодня начнет матч в три центральных защитника – и тогда, играя вторым номером, у армейцев есть шансы добиться успеха в ответных быстрых атаках», – сказал Непомнящий.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Р-Спорт

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    18.10.2016 16:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 октября 2016, 18:21

      Лучше в два голкипера, ага, так надёжнее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 октября 2016, 18:15

      Слуцкий схем таких не знает, кроме как 4-5-1.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 18 октября 2016, 17:36

      А кто из быстрых атакующих остался? Все проданы или поломались...

      -1
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