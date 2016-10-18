За прошлый сезон «Манчестер Сити» заработал 20,5 миллионов фунтов

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак объявил прибыль клуба за прошедший сезон. Она составила 20,5 миллиона фунтов стерлингов. При этом доход клуба равен 391,8 миллиона. Стоит отметить, что на данный момент у «горожан» нет долгов.

«Нет сомнений, что этот сезон будет переломным для нашей команды. Мы обладаем игровыми, тренерскими и внеигровыми возможностями, чтобы добиться многого в английском футболе и на международной арене», – заявил функционер.