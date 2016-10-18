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    Лысцов намерен пробиться в сборную России на домашний чемпионат мира

    Российский защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, выступающий на правах аренды за «Тонделу», отметил, что намерен попасть в национальную команду на чемпионат мира-2018. Футболист считает, что сможет, за оставшиеся до турнира полтора года, пробиться в сборную России.

    «Естественно, попасть на домашний чемпионат мира — главная задача, которая передо мной стоит. Реально ли за полтора года сделать настолько серьезный рывок в карьере? Думаю, что это выполнимо.

    Мы никогда не общались со Станиславом Черчесовым и никакой связи не поддерживаем. Но я думаю, что за всеми ребятами, которые играют в Европе, так или иначе ведется наблюдение. Нас ведь не так много.

    В России с защитниками всегда были проблемы. Значит, будем исправляться, набираться в Европе опыта и продолжать работать», – заявил Лысцов.

    Источник: Известия

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    18.10.2016 09:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 октября 2016, 15:16

      Вот только его и не хватает нашему доблестному гвардейскому экипажу

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