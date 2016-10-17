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    На аренах ЧМ-2018 запретили проводить концерты за два месяца до начала турнира

    ФИФА запретила проведение развлекательных мероприятий, в частности, концертов и музыкальных фестивалей, на аренах чемпионата мира 2018 года за два месяца до начала мундиаля. Сегодня организацией было утверждено соответствующее правило, информирует АР. Тем не менее, существует пункт, согласно которому можно сделать исключение и провести мероприятие, отправив предварительный запрос. Подобный шаг направлен на сохранение газонов стадионов в соответствующем состоянии. По этой же причине за месяц до старта мирового первенства может быть запрещено играть матчи на аренах и тренировочных площадках.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12-ти стадионах в 11-ти российских городах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 20:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 23:18

      Ахахах, запретили концерты на ещё не существующих аренах.

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