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    Арустамян: «Селихов интересен «Зениту». Клуб близок к приобретению голкипера»

    Телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что голкипер «Амкара» Александр Селихов близок к переходу в «Зенит». Также, по словам Арустамяна, стражем ворот интересуется «Спартак».

    «Селихов находится в шорт-листе разных команд, в том числе «Спартака». Но наиболее близок к его приобретению «Зенит». Питерский клуб занимается этим вопросом. Возможно, трансфер случится уже ближайшей зимой. «Зенит» уже определился, что этот футболист клубу интересен, и близок к приобретению голкипера», – сказал Арустамян в эфире программы «После футбола».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 21:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 17 октября 2016, 06:08

      Новосельцева утащили и сидит он, бедняга, на скамейки запасных. Тоже самое будет и с Селиховым. Талантливый вратарь, а вдруг он "приличной компании" помешает стать чемпионом? Нет, надо заранее подстраховаться.

      1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 > Леонид К.. 17 октября 2016, 18:40

      на счёт "приличной компании" очень интересненько прозвучало ...

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 17 октября 2016, 00:10

      пятое колесо в телеге

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 17 октября 2016, 00:03

      Ну опять всех Зенит забирает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 октября 2016, 23:31

      Ещё одного россиянина испортят... Лодыжкина уже попортили, как Юрас бодро начинал, да и Кержакову лучше бы дали шанс...

      3
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      ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка > ivanthebest 17 октября 2016, 20:18

      поддержу, Кержакову дайте шанс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      Жентус 16 октября 2016, 22:44

      Зениту надо было после Малафеева наигрывать Бабурина... Жаль что клуб своих вообще не замечает. А Спартаку вообще лучше Митрюшкина вернуть, если вратаря хотят, интересуются они... Лишь бы купить, плевать что сами не хуже выращивают.

      6
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      Рейтинг: +1381

      marslond 16 октября 2016, 22:40

      Если перейдет, то главное, чтобы не на банке сидел, а то хорошего вратаря загубим.

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 16 октября 2016, 22:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хуже Лодыгина всяко не будет.
      Берём.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +79

      Giletka > Taps 16 октября 2016, 23:46

      По такому критерию большую часть вратарей РФПЛ можно скупить.

      2
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      Рейтинг: +628

      kanav67 16 октября 2016, 22:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Круто будет. если Зенит впервые в мировой практике будет использовать сразу троих вратарей в воротах. Газпром обещал с УЕФА договориться.

      -4
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      Рейтинг: +212

      perm 242 16 октября 2016, 21:59

      дайте уж сезон то доиграть парню ...

      1
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 > perm 242 16 октября 2016, 22:46

      Лодыген нам нужен

      1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 16 октября 2016, 21:51

      Ну, свой ведь - нужно брать, оперился.

      -2
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