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    Шатов: «Приятно было забить в Екатеринбурге»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0). Напомним, Шатов является воспитанником уральского футбола.

    «Всегда приятно возвращаться в родной город, где я рос, где прошел становление как футболист. Правда уже много времени прошло и воды утекло. Но все равно было приятно забить в Екатеринбурге. Однако самое главное, что мы добились тяжелой победы в тяжелом матче, и не позволили оторваться соперникам по турнирной таблице.

    Провели неплохой первый тайм, а вот второй оставлял желать лучшего. Но после игр за сборную всегда непросто всем собраться. У многих ребят были сложные перелеты, непростые игры. В прошлом году как раз после перерыва потеряли много очков. Хорошо, что сейчас выиграли», – заявил хавбек.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.10.2016 19:15
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