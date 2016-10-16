Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Инспектор ФИФА: «Фол Кудряшова не тянул на красную карточку»

    Инспектор ФИФА Натан Бартфельд поделился мнением об удалении защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче 10-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1), отметив, что данное нарушение правил не тянуло на красную карточку.

    «Нарушение Кудряшова на Зобнине не тянуло на красную карточку. Во-первых, Федор не видел соперника. Во-вторых, сила удара не была настолько агрессивна, чтобы судья имел основание удалять игрока. И последнее: по правилам, если грубый прием имеет среднюю силу и не направлен на здоровье человека, то это желтая карточка. Что это значит – если бы шипы были направлены на незащищенную кость, голову или шею – это красная карточка», – сказал Бартфельд.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2016 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии74
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      роналдон 16 октября 2016, 19:27

      Если бы не донской казак Глушаков, то не видать свиньям победы. Всем дончанам веры в команду и успехов!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      P0rter 16 октября 2016, 19:11

      Если бы руку или ребро Зобнину сломали, тогда карточка была бы справедливой?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > P0rter 16 октября 2016, 20:10

      А если бы убили, тогда ордена? Всей команде?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      P0rter > cska-62 16 октября 2016, 22:27

      Чтоб убить надо постараться, а вот травмировать вполне могли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      jonikSPMSK 16 октября 2016, 18:23

      Ну ок, прошлый матч с бомжами мы проиграли, и те же бомжи и еже с ними орали что проиграли мы по делу, но судья того матча не ошибку допустил, а реально совершил прогиб в сторону бомжей, причем прогиб явный, что касается матча с ростовом, то судья тут тоже не ошибался а просто зная кудряшова влепил ему по самые помидоры, вчера мы выиграли, но почему то те же бомжары орут больше Ростовчан что судья виноват, а как прогиб под них так проигрываем по делу, санными тряпками вас лупить бомжы надо, воняете больше всех.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 октября 2016, 17:58

      Физиолог грёбанный! Любой акцентированный удар шипами в корпус человека может привести к летальному исходу! Такой же удар в конечности - к инвалидности! Хочется из футбола устроить мясорубку? Ну тогда надо выходить из всех этих ФИФА и УЕФА и создавать ФЕДЕРАЦИЮ ЧИСТОГО ФУТБОЛА!
      Матч "Спартак" - "Ростов" был подпорчен удалением Кудряшова... Но виноват в этом был сам КУДРЯШОВ!!! И никто более! И не хрена стрелки переводить...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > max74 16 октября 2016, 20:06

      Я не видел эпизода с Глушаковым и судить о нём не могу. А вот удар Кудряшова видел и в прямом эфире, и в записи... Зобнин, кстати, тоже не стал изображать нечеловеческие страдания с вызовом носилок... Мне, как болельщику ЦСКА, было бы выгоднее по турнирной таблице, чтобы у "Спартака" отобрали очки... Но по правилам... Много вон стрел в Вернблума выпускают... Он жёсткий и неуступчивый опорник. И тактические фолы - его профессия! Но я никогда не видел, чтобы он на поле вёл себя так по-хамски, как Кудряшов! И удалять в таких случаях необходимо, ибо иначе может случиться трагедия. И не случайная, как в случае с погибшим с Сергеем Перхуном, а вполне закономерная!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 16 октября 2016, 17:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну пока некотырые дебилы будут прикрываться мнением 70 летнего маразматика то мы точно опустимся очень глубоко хотя судя по нытью rostov super мы уже почти там.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 16 октября 2016, 17:24

      А как Натан определил силу удара а если игрок получил повреждения внутренних органов это тоже натан на взгляд определяет. И последнее если бы Зобнин не успел подставить руку то скорее всего он бы до нового года больше бы не играл.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Valvray > takca 16 октября 2016, 17:44

      Ну вот и появились спартаковские глорки. За такие моменты не дают красную карточку по многим параметрам. В Англии, Франции, Германии, Испании и Италии это 100000% желтая. Но когда подобные моменты случаются в вашу пользу, свиньи дружно хрюкают что все норм, а если не в важу подымается визг до небес.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      P0rter > Valvray 16 октября 2016, 19:13

      Шипами в корпус - это не 100% желтая. Приведи примеры матчей с подобными нарушениями и желтыми карточками, сказочник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 16 октября 2016, 17:05

      Натан Яковлевич,как всегда,самый объективный и независим судейский эксперт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      red-white-forever 16 октября 2016, 17:04

      Ростов! в игре с зиной удалили Гацкана за фол питерского - тишина, проиграли
      в игре с Краснодаром - левый пендаль, проиграли - тишина
      в игре со Спартаком - пограничное нарушение - крику выше крыши...
      вопрос - где вы были раньше при очевидных нарушениях судей? че в полумоменте вылезли? или Кудряшов ангел небесный, невидящий других?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > red-white-forever 16 октября 2016, 17:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну так спартак показал,как надо матчи выигрывать,вот все теперь и пошли по его стопам. Теперь после каждого спорного решения будет визг,как в свинарнике.


      вопрос - где вы были раньше при очевидных нарушениях судей? че в полумоменте вылезли?Или когда полумоменты трактуются в пользу спартака,можно не визжать?
      С кришито был такой же полумомент,что это вы все повылезали?

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      red-white-forever > zagrizlik 16 октября 2016, 17:15

      а не ты ли, Вася, кричал - "задрали этим матчем, успокойтесь уже?". так что орать или затнуться?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      red-white-forever > zagrizlik 16 октября 2016, 17:17

      полумомент это раздули - там весь матч в одну сторону свистелось все фолы, тот момент эпогеем стал просто

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      red-white-forever > 16 октября 2016, 17:18

      писал и еще раз напишу - запомните конебомжи этот фол и этот матч. потом вспомните

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      red-white-forever > 16 октября 2016, 17:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      писал и еще раз напишу - запомните конебомжи этот матч. придется вспомнить

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > red-white-forever 16 октября 2016, 17:21

      нет,ты меня с кем-то путаешь.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > red-white-forever 16 октября 2016, 17:21

      бла бла бла,глаза разуй.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > red-white-forever 16 октября 2016, 17:22

      мне насрать,я уже забыл,я лучше в конце сезона буду глумиться,когда вы опять никуда не попадёте.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Соа́рес де Мора́ис 16 октября 2016, 17:31

      конечно конечно,по спартаковским правил,наверное да,но таких не существует.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Соа́рес де Мора́ис 16 октября 2016, 17:50

      это сам лучше сними розовые очки и посмотри.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      ptic761 16 октября 2016, 16:38

      обыгрывать можете только пол команды..... а остальное против вас судьи!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      ptic761 16 октября 2016, 16:37

      а что мясо то молчит? за них так судили и то не смогли крупно выйграть..... второй дивизион ваше место со своим нытьём.... там мясо лучшее будет!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11