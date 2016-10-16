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    Занев: «Русский чемпионат должны судить русские судьи»

    Защитник «Амкара» Петар Занев отрицательно смотрит на предложение привлекать к судейству матчей РФПЛ зарубежных арбитров.

    «Я думаю, что не нужно привлекать к судейству матчей РФПЛ иностранных арбитров. Мне кажется, это глупая идея. Русский чемпионат должны судить русские судьи. Последнее время я вижу, что они справляются. С моей стороны к судейству нет никаких замечаний», – заявил Занев.

    Источник: ФК «Амкар»

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    16.10.2016 11:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      abusupian 16 октября 2016, 14:16

      Очередной националист высказал свое мнение. Во-первых, чемпионат российский. Во-вторых, судьи тоже российские. Хотя большинство из них русские, при этом продажные. На мой взгляд нужно привлекать иностранное судейство, да и назначать судей нужно за день до матча, чтоб не имели возможности как-то повлиять на судью.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > abusupian 16 октября 2016, 17:10

      Достаточно прогнать всю эту кодлу через полиграф и обнародовать...интересно хоть один судья,из первой 10-ки, останется "чистым"?

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