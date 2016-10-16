Занев: «Русский чемпионат должны судить русские судьи»

Защитник «Амкара» Петар Занев отрицательно смотрит на предложение привлекать к судейству матчей РФПЛ зарубежных арбитров.

«Я думаю, что не нужно привлекать к судейству матчей РФПЛ иностранных арбитров. Мне кажется, это глупая идея. Русский чемпионат должны судить русские судьи. Последнее время я вижу, что они справляются. С моей стороны к судейству нет никаких замечаний», – заявил Занев.