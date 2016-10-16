Занев: «Русский чемпионат должны судить русские судьи»

Очередной националист высказал свое мнение. Во-первых, чемпионат российский. Во-вторых, судьи тоже российские. Хотя большинство из них русские, при этом продажные. На мой взгляд нужно привлекать иностранное судейство, да и назначать судей нужно за день до матча, чтоб не имели возможности как-то повлиять на судью.
Защитник «Амкара» Петар Занев отрицательно смотрит на предложение привлекать к судейству матчей РФПЛ зарубежных арбитров.
«Я думаю, что не нужно привлекать к судейству матчей РФПЛ иностранных арбитров. Мне кажется, это глупая идея. Русский чемпионат должны судить русские судьи. Последнее время я вижу, что они справляются. С моей стороны к судейству нет никаких замечаний», – заявил Занев.