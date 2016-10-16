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    Энрике: «Месси вернулся»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал игру своей команды в матче восьмого тура Примеры против «Депортиво» (4:0). Один из голов забил восстановившийся после травмы Лионель Месси.

    «Наличие игроков, которые могут выйти на замену и сыграть на высоком уровне – это один из ключей к сезону. Мы хотели избежать ошибок, которые допускали в прошлых играх с «Депортиво», и решили исход матча в начале второго тайма, забив четвертый гол.

    Месси вернулся. Все увидели, что ему нужно совсем мало времени, чтобы выйти на свой лучший уровень», – сказал Энрике.

    Источник: ФК «Барселона»

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    16.10.2016 00:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 16 октября 2016, 14:51

      ууууууууууррррррррррррррраааааааааааааааааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 октября 2016, 00:20

      Ну, и слава Богу!

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