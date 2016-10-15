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    Стекеленбург: «Попрошу Ягиелку оплатить мне обед за отбитые пенальти»

    Вратарь «Эвертона» Маартен Стекеленбург поделился впечатлениями после матча восьмого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:1). Голкипер отразил два пенальти, назначенные после нарушений Фила Ягиелки.

    «Когда ведешь со счетом 1:0, то рассчитываешь взять три очка, но я думаю, что мы должны быть довольны и одним баллом.

    Отбивать пенальти – это не только лотерея, анализировать тут тоже нужно. Попрошу Ягиелку угостить меня ужином за это», – сказал Стекеленбург.

    Источник: BBC

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    15.10.2016 20:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 16 октября 2016, 15:50

      Красава просто не годал а стоял смотрел куда бить будет молоток

      0
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 16 октября 2016, 07:33

      Зверюга просто !!! Красава Маартен !!! Есть порох еще, задает жару!!!

      0
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      Рейтинг: +9

      Daniyar Robben 15 октября 2016, 20:33

      красавец Мартин)

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