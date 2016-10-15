Стекеленбург: «Попрошу Ягиелку оплатить мне обед за отбитые пенальти»

Вратарь «Эвертона» Маартен Стекеленбург поделился впечатлениями после матча восьмого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:1). Голкипер отразил два пенальти, назначенные после нарушений Фила Ягиелки.

«Когда ведешь со счетом 1:0, то рассчитываешь взять три очка, но я думаю, что мы должны быть довольны и одним баллом.

Отбивать пенальти – это не только лотерея, анализировать тут тоже нужно. Попрошу Ягиелку угостить меня ужином за это», – сказал Стекеленбург.