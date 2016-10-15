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    Калиниченко: «Промес не является системообразующим футболистом в тактических построениях «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко не считает потерю красно-белыми голландского легионера Квинси Промеса из-за травмы ударом на тактическое построение команды.

    «Полноценно заменить голландца действительно сложно. Тем более он впервые пропустит матч в чемпионате России за все время пребывания в «Спартаке». Мы привыкли, что это лидер, ключевой исполнитель. Но при этом другие футболисты получат шанс.

    Квинси продолжает забивать, остается главным действующим лицом красно-белых, может решить исход матча – от таких любая команда будет зависеть. При этом Промес не системообразующий футболист в тактических построениях: голландец страйкер, нападающий, он не ведет игру, а завершает эпизоды», – заявил Калиниченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2016 08:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +108

      dimsok 15 октября 2016, 10:04

      Паники нет, но будет сложнее

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 октября 2016, 09:38

      Спартак кричит постоянно про чемпионство, но стоило потерять Промеса, так сразу началась какая-то паника. Это говорит о чем? Команда ни какая и все держится на одном Квинси? Не поверю. Есть тот же самый ЗеЛуиш. Должен заменить.

      -2
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