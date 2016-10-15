Мутко: «Бразильцы любят Россию и очень хотят приехать. Политическая договоренность есть»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко в эфире «Матч ТВ» рассказал о переговорах насчет товарищеского матча сборных России и Бразилии.
«Я очень люблю Бразилию. Мы очень много говорили с президентом бразильской федерации. Он тоже нас очень любит и говорит, что они хотят приехать в Россию, сыграть с нами. Они любят Россию и очень хотят к нам приехать. Политическая стопроцентная договоренность есть, теперь надо выбрать даты», – сказал Мутко.
Планируется, что эта встреча состоится в следующем году.
Источник: Бомбардир.ру
Также стоит отметить, что Россия опустится на 52-е место в ближайшем рейтинге ФИФА.
Примерно так. И последнему мутаку понятно, что надо вытягивать сборную на престижный уровень любыми способами, создавая ажиотаж перед "эпохальными" играми и даже пробуждая в игроках патриотические чувства. Удачи !.... С ув.