Мутко: «Бразильцы любят Россию и очень хотят приехать. Политическая договоренность есть»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко в эфире «Матч ТВ» рассказал о переговорах насчет товарищеского матча сборных России и Бразилии.

«Я очень люблю Бразилию. Мы очень много говорили с президентом бразильской федерации. Он тоже нас очень любит и говорит, что они хотят приехать в Россию, сыграть с нами. Они любят Россию и очень хотят к нам приехать. Политическая стопроцентная договоренность есть, теперь надо выбрать даты», – сказал Мутко.

Планируется, что эта встреча состоится в следующем году.