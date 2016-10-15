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  • Мутко: «Бразильцы любят Россию и очень хотят приехать. Политическая договоренность есть»

Мутко: «Бразильцы любят Россию и очень хотят приехать. Политическая договоренность есть»

15 октября 2016, 00:03
25

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко в эфире «Матч ТВ» рассказал о переговорах насчет товарищеского матча сборных России и Бразилии.

«Я очень люблю Бразилию. Мы очень много говорили с президентом бразильской федерации. Он тоже нас очень любит и говорит, что они хотят приехать в Россию, сыграть с нами. Они любят Россию и очень хотят к нам приехать. Политическая стопроцентная договоренность есть, теперь надо выбрать даты», – сказал Мутко.

Планируется, что эта встреча состоится в следующем году.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бразилия Мутко Виталий
Комментарии (25)
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Legioner-05
1476480682
Приедут отгрузят уедут,вот и вся любовь!
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алекс88
1476481268
Осталось тока около 40 млн им заплатить за товарняк
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Дон Посей
1476486123
«Мы очень хорошо поговорили с представителем бразильской федерации сегодня. Сейчас все зависит от их графика. У нас есть только две даты следующего года — март и июнь. У нас есть желание друг с другом сыграть, теперь осталось только материализовать договоренности», — передает слова Мутко ТАСС.
Также стоит отметить, что Россия опустится на 52-е место в ближайшем рейтинге ФИФА.
Примерно так. И последнему мутаку понятно, что надо вытягивать сборную на престижный уровень любыми способами, создавая ажиотаж перед "эпохальными" играми и даже пробуждая в игроках патриотические чувства. Удачи !.... С ув.
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+50/-50
1476501535
Отлично. Разбавим нашу жизнь неграми.
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Опять не угадал
1476507622
Платят хорошо, почему бы и не приехать.
Ответить
triton004
1476509788
любвиобильные,здесь всё зависит от цены вопроса, деньги они любят............
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1476511047
ждем противостояния бразильцев с россиянами: Фернандесом, Ари, Гильерме, Жоаозиньо
Ответить
Joko21
1476512940
будет интересно
Ответить
товрос
1476517279
Бразильцы любят деньги и поэтому очень любят Россию,в Барселоне выгонят за такую игру,а в России будут в жопу целовать и миллионы платить
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опус 2
1476518051
Бразильцы постоянно говорят-Россию так любим,что кушать не можем !Мутко,мягко говоря,фантазёр!
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