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    Боккетти: «Каррера – боец. Он считает, что если ты упал, то обязан подняться»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением относительно главного тренера красно-белых Массимо Каррере. Футболист отметил, что после отставки Дмитрия Аленичева и вылета из Лиги Европы именно Каррера вытащил команду из психологической ямы.

    «Массимо стал главным в сложный момент. По правде говоря, команда была выбита из колеи: никто не ожидал, что мы проиграем АЕК в Лиге Европы и что Аленичев уйдет. Каррера помог нам пережить этот период, вытянул из психологической ямы, заставил снова поверить в себя. А теперь он требует не останавливаться, постоянно двигаться вперед. Принцип простой: каждые выходные во время матчей мы обязаны продемонстрировать, чему научились за неделю тренировок.

    Если коротко, то Каррера – настоящий итальянский тренер. Он одновременно и тактик, и мотиватор. Для нас это очень важно, потому что совершенствоваться необходимо и в плане психологии, и в понимании игры. Если мы сумеем реализовать его идеи, то добьемся многого.

    Каррера – боец. Он постоянно повторяет одно жизненное правило, известное каждому итальянцу: если ты упал, то обязан подняться. Все время выигрывать – не лучший путь. Если проиграл, но выдержал этот удар, то стал сильнее. По-моему, очень правильная мысль. Лично я всегда ею руководствуюсь», – заявил итальянский защитник.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.10.2016 17:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 14 октября 2016, 20:30

      Это странно, любой упавший хочет подняться,
      Тут даже не надо стараться.
      А чтоб поднявшись потом возлететь.
      Тут нужно удачу и Гаврилова с Черенковым иметь.
      ... Извиняйте, взгрустнулось чего то,
      Как его там?! Луиш? Добейся чего то!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 14 октября 2016, 18:33

      Покажите свои бойцовские качества, назло злопыхателям, в игре с Ростовом. Очень вас просим!

      5
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