Куман: «Живу недалеко от Манчестера, иногда обедаем с Гвардиолой»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман рассказал о своих отношениях с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой в преддверии матча этих команд в рамках восьмого тура АПЛ.

«Мы действительно хорошие друзья. Теперь нам стало немного легче встречаться, потому что он живет в Манчестере, я – неподалеку, и иногда у нас есть время, чтобы пообедать и поговорить о футболе и жизни.

Мы провели много часов, беседуя про футбол. Когда он был моложе, то интересовался тем, как играют в Голландии. Теперь я вижу, что его команды многое позаимствовали у «Барселоны» и голландского футбола. Мне это нравится, ведь это самый сложный путь – играть в атакующий футбол и выигрывать титулы.

Мы друзья. Желаю «Манчестер Сити» всего лучшего, но только не в субботу», – сказал Куман.

Матч «Манчестер Сити» – «Эвертон» состоится в субботу, 15 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.