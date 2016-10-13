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  • «Челси» и Nike заключили 15-летний контракт на 900 миллионов фунтов

«Челси» и Nike заключили 15-летний контракт на 900 миллионов фунтов

13 октября 2016, 18:22
14

«Челси» объявил о достижении договоренности с техническим спонсором. Им станет компания Nike. Сотрудничество начнется со следующего сезона. Сейчас технический спонсор «Челси» – Adidas.

«Это невероятная сделка для клуба. Как «Челси», так и Nike известны всему миру своим стремлением к совершенству и инновациям. Мы с нетерпением ждем совместной работы и убеждены, что это будет успешное сотрудничество. Верим, что Nike поддержит наш рост на новых рынках. Также партнер поможет удержать место среди мировой элиты футбольных клубов», – заявила директор «Челси» Марина Грановская.

По мнению журналиста Эда Ааронса, контракт рассчитан на 15 лет. За год «Челси» будет получать 60 миллионов фунтов стерлингов. Это означает, что контракт рассчитан в общей сложности на 900 миллионов. Соглашение с Nike стало крупнейшей коммерческой сделкой в истории «Челси».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси
Комментарии (14)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1476372319
За год Nike вполне больше заработает от продажи атрибутики Челси отличная сделка
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Reboot_007
1476372497
красота
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dyema
1476373448
НАШИМ ПОУЧИТСЯ-БЫ ТАКИХ СПОНСОРОВ ПОДПИСЫВАТЬ,ГЛЯДИШЬ И БЮДЖЕТЫ ОБЛАСТЕЙ И ГОРОДОВ НЕ СТРАДАЛИ!!!
Ответить
Aztec58
1476373448
Эка, Абрамович крутанул, ага.
Ответить
Юрий Крутько
1476377561
Ничего удивительного-деньги к деньгам...
Ответить
NapaS
1476384405
Мастерское соглашение! Как бы нам научиться так спонсоров подписывать!
Ответить
ivanthebest
1476384701
Вполне неплохо, но! Спустя 10 лет эти 60 лямов фунтов могут быть сущими копейками по тамошним ценам и затратам...
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mutabor0992
1476401396
Ну да М.Ю. с Найка на Адик соскочил,а Челси в обратном направлении проследовал...Круговорот бабла в природе.
Ответить
FanatSerj
1476444785
директор «Челси» Марина Грановская - хмммм баба за рулем клуба... и никто не кричит, "БАБА НА КОРАБЛЕ ЭТО к НЕСЧАСТЬЮ" или "Уберите Самородскую с Локомотива" ))
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mixon73
1476556191
Интересное соглашение. Учитывая срок
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