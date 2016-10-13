«Челси» и Nike заключили 15-летний контракт на 900 миллионов фунтов

«Челси» объявил о достижении договоренности с техническим спонсором. Им станет компания Nike. Сотрудничество начнется со следующего сезона. Сейчас технический спонсор «Челси» – Adidas.

«Это невероятная сделка для клуба. Как «Челси», так и Nike известны всему миру своим стремлением к совершенству и инновациям. Мы с нетерпением ждем совместной работы и убеждены, что это будет успешное сотрудничество. Верим, что Nike поддержит наш рост на новых рынках. Также партнер поможет удержать место среди мировой элиты футбольных клубов», – заявила директор «Челси» Марина Грановская.

По мнению журналиста Эда Ааронса, контракт рассчитан на 15 лет. За год «Челси» будет получать 60 миллионов фунтов стерлингов. Это означает, что контракт рассчитан в общей сложности на 900 миллионов. Соглашение с Nike стало крупнейшей коммерческой сделкой в истории «Челси».